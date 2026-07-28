Corriere Fiorentino: Storia di una separazione annunciata

Un articolo sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo è intitolato: “Ma poi ritorna?”. Ovvero: “Comuzzo vicinissimo al Torino, in prestito con diritto di riscatto fissato a 19 milioni: da ‘golden boy’ a scarto, con la speranza che in granata possa rigiocare a alti livelli”.

Separazione annunciata

L'incipit del pezzo è: “Storia di una separazione annunciata, nonostante tutto. Se sarà un arrivederci o un addio lo dirà solo l’estate del 2027, ma intanto Pietro Comuzzo è in pratica un nuovo giocatore del Torino. L’accordo con il club granata si basa su un prestito oneroso fissato a un milione e un diritto di riscatto a 19 milioni (visite mediche forse domani)”.