De Rossi non pensa alla Fiorentina: turnover praticamente inesistente contro il Brighton

La Roma non pensa alla Fiorentina. E' risicatissimo, per non dire nullo, il turnover di Daniele De Rossi in Europa League, che questa sera ospita il Brighton di De Zerbi all'Olimpico. Ad eccezione di Angelino, il resto dei componenti dell'undici titolari sono i migliori a disposizione di DDR:

ROMA(4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Angeliño, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi. Allenatore: Daniele De Rossi.

Nel Brighton, poi, si segnala l'ex viola Igor titolare nella difesa a tre di De Zerbi, che avrà l'arduo compito di marcare Lukaku. Calcio d'inizio alle ore 18:45, per scoprire come il prossimo avversario della Fiorentina arriverà alla gara di domenica del Franchi, crocevia per l'Europa.