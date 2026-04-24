La Roma recupera pezzi per sfidare la Fiorentina: due rientri fondamentali per Gasperini

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo, domenica alle ore 12:30 al Franchi. Dopodiché sarà la volta della Roma all'Olimpico, il lunedì successivo. E i giallorossi stanno recuperando pezzi.

La Roma recupera pezzi verso la Fiorentina

Gasperini deve ancora fare i conti con importanti assenze in mezzo al campo, ma adesso ha una rosa più numerosa a disposizione. Rientrano in gruppo, infatti, Paulo Dybala e Wesley, che fanno parte della lista dei convocati per la gara contro il Bologna. Ci saranno, dunque, anche contro la Fiorentina.

I convocati per sfidare il Bologna

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi, Ndicka, Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Wesley.

Centrocampisti: Cristante, Pisilli, El Aynaoui.

Attaccanti: Malen, Soulé, Dybala, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.