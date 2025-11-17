Montenegro: "Che emozione il gol con la prima squadra viola. A Firenze sto benissimo. Il mio sogno..."

Il giovanissimo viola Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 della Primavera di Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina.

Le parole di Montenegro

“Ho accolto con grande gioia la chiamata della Fiorentina, è un grande club. Il ritiro estivo con Pioli? Far parte della prima squadra è stata una grande emozione, anche il gol che ho fatto al Grosseto in amichevole”.

Il rapporto con Galloppa e il futuro

“Con mister Galloppa e il gruppo mi trovo molto bene, ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno dato. A Firenze mi trovo benissimo, poi è bellissima come città. Poi il Viola Park è veramente immenso. Il mio sogno? Giocare ad alti livelli, spero di fare un bel percorso”.