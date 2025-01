Gudmundsson non è al top: a Monza è Beltran il favorito. Arrivederci difesa a tre, sarà ancora ballottaggio Gosens-Parisi

Direttamente da Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal Viola Park dopo l'allenamento mattutino della Fiorentina. Albert Gudmundsson è tornato ieri in gruppo, ma ancora non sta benissimo fisicamente e dovrebbe partire dalla panchina a Monza. Beltran giocherebbe al posto dell’islandese, essendo molto più pronto dell’ex Genoa. Lo staff viola è al lavoro per riportare al 100% Gudmundsson.

Ballottaggio a sinistra

Gosens e Cataldi hanno un po’ sofferto ultimamente sul piano fisico. Gosens ha sempre giocato e ha bisogno rifiatare, Cataldi si porta dietro problemi alla caviglia. La squadra tornerà al 4-2-3-1 ed è ballottaggio tra Gosens e Parisi a sinistra.

Niente Pongracic

E Pongracic? La mossa Moreno contro il Napoli ha messo ulteriori dubbi sul giocatore croato ed al momento è difficile vedere in campo l’ex Lecce.