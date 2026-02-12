In Nations League continua la sfortuna per l'Italia di Gattuso: azzurri sorteggiati in un girone di ferro

Pochi minuti fa a Bruxelles sono stati sorteggiati i gironi per tutte le leghe della Nations League, con l'Italia che continua la sua permanenza in Lega A. E alla Nazionale Italiana del ct Gennaro Gattuso non è andata assolutamente bene.

Nations League, sono dolori per la Nazionale italiana

Partendo dalla seconda fascia era ipotizzabile avere almeno un avversario di spessore, ma quello che è accaduto quest'oggi durante il sorteggio è qualcosa di clamoroso. La Nazionale Italiana è infatti stata sorteggiata all'interno del Gruppo 1 con i vice campioni del mondo della Francia, il Belgio e la Turchia dell'ex viola Vincenzo Montella.

Questo il sorteggio integrale per quello che riguarda la Lega A della Nations League:

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles