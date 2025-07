Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Ranieri, la fascia e le alternative: rebus capitano”. A pagina 4 in taglio alto: “Si accende il dibattito sul capitano. Ranieri, De Gea o forse Gosens Meriti e carisma: a chi la fascia?”. A pagina 5: “Esposito, l’Inter ha fatto il prezzo. Assalto a Bernabè: Pradè ci prova”, di spalla: “Mandragora conteso. Il Betis non molla. Ma lui vuole restare”.