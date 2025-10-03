Galloppa: "Siamo a un ottimo punto, ma vorrei vedere di più. Appuntamento importante contro il Verona"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Sarà una partita molto difficile contro il Verona. Ci troviamo contro una squadra molto fisica, piuttosto simile all'ultima nostra avversaria -il Monza- ma anche più strutturata. Sarà un appuntamento importante, capiremo il nostro livello”.

“Siamo a un ottimo punto, ma vorrei vedere di più”

“Voglio capire quanto possiamo essere protagonisti in questo campionato. Mi piace il fatto che abbiamo molteplici soluzioni, spero che siano determinanti in attacco perché potremmo incidere di più. In generale, comunque, siamo a un buon punto, direi ottimo. Vorrei comunque vedere di più, dobbiamo crescere ancora”.