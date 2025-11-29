Fiorentina in semi-ritiro al Viola Park dopo l'AEK Atene, ma non per punizione. Ecco il motivo

Nessun rientro a casa per la Fiorentina dopo la sconfitta contro l'AEK Atene. La squadra ha infatti dormito al Viola Park, ma niente ritiro o punizione anticipata in vista dell'Atalanta.

Notte al Viola Park

La soluzione era già stata prevista da Paolo Vanoli, visto che la fine della partita contro i greci era prevista nella tarda serata di giovedì e la squadra sarebbe dovuta essere in campo già venerdì mattina.

Poi il riposo

Dopo la seduta di ieri i giocatori sono tornati a casa per riposarsi, mentre oggi pomeriggio la squadra partirà in treno alla volta di Bergamo.