Viviano non ha dubbi: "La Fiorentina sarà la sorpresa della prossima stagione. Ecco perché"

Non sembra avere molti dubbi l'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano, che a TvPlay.it ha dato il suo pronostico sulla prossima stagione della squadra viola.

Le parole di Viviano

“La Fiorentina sarà la sorpresa della prossima stagione, perché per il primo anno ha tenuto tutti i giocatori migliori”. Questa la convinzione di Viviano, che mette la squadra di Pioli in buona posizione ai blocchi di partenza.

Le ultime mosse

Da capire cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato, con i dirigenti viola impegnati in diverse operazioni sia in uscita che in entrata.