Il giornalista de La Nazione, tifoso viola, Benedetto Ferrara, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell'imminente partita di stasera, una gara dal prestigio internazionale:

“Importante fare bene stasera e in generale in Conference”

“La partita di stasera è molto importante anche per la società, che sa benissimo di non poter campare solo di Viola Park, che è fantastico, ma dobbiamo andare avanti. Poi però guardo la rosa di Italiano e vedo che mancano difensori centrali, esterni offensivi…".

“Firenze merita di avere queste notti europee”

E ancora: “Vincere aiuta a vincere e Firenze se le merita queste notti europee; anche per i giocatori, disputare competizioni in Europa, girare gli stadi del continente, è un prestigio. E' vero che la Conference, che è pure organizzata in maniera discutibile, viene snobbata dai più, ma si tratta comunque di una grande fonte di motivazione per i calciatori e la dirigenza”.