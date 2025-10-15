Ospite di TMW Radio, l'allenatore Roberto Breda ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson: “La differenza di rendimento tra Nazionale e club si spiega facilmente con motivazioni tattiche. L'islandese è un calciatore anarchico e ha bisogno di quella libertà che gli permette di capire come muoversi e trovare la posizione più consona in campo. Fa fatica a entrare in schemi precisi, perde qualcosa in entrambe le fasi”.

“Deve fare il salto di qualità”

Poi ha aggiunto: “Se vuole fare il salto di qualità, tuttavia, Gudmundsson deve trovare il modo di incidere anche in contesti organizzati. Dispiace vederlo così perché credo che abbia davvero delle grandi qualità, ma alla Fiorentina fa fatica perché tutta la squadra ha difficoltà ad attaccare quando ha la palla e trova avversari che aspettano”.