Non ci sarà Comuzzo nel match di stasera a San Siro e sarà l'unico squalificato per la Fiorentina. Assenti invece per infortunio Pablo Marì e Adli ma Palladino recupera tante pedine rispetto a giovedì e può riproporre il 4-3-2-1 che stava maturando fino alla settimana scorsa. Esordio pronto per Fagioli mentre al suo fianco dovrebbe esserci ancora Mandragora, anche se Cataldi ha recuperato. Titolare invece dovrebbe essere Gudmundsson al fianco di Kean, dopo la tonsillite dei giorni scorsi.

De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fagioli, Folorunsho, Gudmundsson, Beltran, Kean.