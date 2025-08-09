​​
Lo step di Ferragosto: la deadline di Pradè per piazzare altri esuberi. Ma c'è anche un mercato da completare: Ioannidis può far abbassare le pretese del suo presidente

Pradè
La fase centrale del mercato è quella dello sfoltimento per la Fiorentina, di rientranti da prestiti e seconde linee storiche: secondo il Corriere dello Sport, l'obiettivo di Pradè è quello di piazzare quanti più calciatori possibile in questi giorni, per questo è rimasto a Firenze. E Ferragosto è una sorta di deadline per raggiungere l'obiettivo e concentrarsi poi sulla fase finale, quella del completamento anche in entrata.

Usciti Nzola e Sottil, l'idea sarebbe quella di rinunciare a breve anche a Beltran e Ikoné ma in lista ci sarebbero ancora i vari Kouame, Barak, Brekalo e Infantino. Tanti e molto pesanti economicamente, un po' come Fotis Ioannidis, l'attaccante del Panathinaikos. La Fiorentina spera di ottenere uno sconto dalla richiesta altissima da 30 milioni, puntando magari sulla volontà del giocatore.

