Gli ultras della Fiesole salgono in Curva mentre la Fiorentina sblocca il match e... bucano la porta dell'Udinese. In arrivo multa pesante

Come preannunciato, lo sciopero del tifo organizzato è durato per i primi 20 minuti di Fiorentina-Udinese e proprio mentre gli ultras stavano salendo i gradoni per iniziare, anche loro, la sfida la squadra viola sbloccava la gara con la punizione deviata di Mandragora. E l'impatto dei tifosi non è stato soft perché quasi subito è partito un vasto lancio di fumogeni, arrivati fino alla rete dei friulani.

La sfida infatti è stato sospesa per qualche minuto, dato che la rete di Sava era stata bucata proprio dai fumogeni: l'interruzione e il lancio stesso di fumogeni costeranno una multa salata alla Fiorentina.