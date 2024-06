"Kean alla Fiorentina è un ottimo affare per tutti. E con quei soldi la Juventus..."

Nell'ottica dell'operazione che sta portando Moise Kean verso la Fiorentina, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato a TMW Radio il mercato della Juventus: “Giuntoli si sta muovendo bene, come suo solito. Kean alla Fiorentina è un ottimo affare per tutti, mi aspetto che con quei soldi la Juve vada a prendere Thuram”.

Indubbiamente per la Juventus si tratta di un'entrata utile: al netto dei bonus, 12 milioni per un giocatore che di fatto era escluso dal progetto tecnico sono un bel bottino per il club bianconero. Nella speranza che alla Fiorentina si veda un altro Kean.