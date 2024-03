Gonzalez torna dalla Nazionale e si allena in gruppo. Italiano è pronto a rischiare domani? Previsto un colloquio tra i due

Il calciatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez è regolarmente convocato per la sfida di domani contro il Milan. L'argentino è tornato dagli impegni in Nazionale e oggi si è allenato regolarmente insieme al resto della squadra. Restano alcune valutazioni da fare circa le sue condizioni.

Gonzalez, che fare contro il Milan?

Gonzalez sta bene, ma Italiano non sembra del tutto convinto a rischiarlo domani contro il Milan, viste le tante partite ravvicinante in arrivo nel calendario della Fiorentina. Domani è previsto un colloquio tra i due per decidere definitivamente in merito all'eventuale titolarità del numero 10 viola. A riportarlo è Pazzidifanta.com.