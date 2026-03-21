Polverosi: "La Fiorentina aveva già vinto tre partite di fila e poi... ritonfa nei casini. I tifosi sognino pure Lipsia, il club no"

Predica calma e getta acqua sul fuoco Alberto Polverosi che sul Corriere dello Sport-Stadio cita il precedente delle tre vittorie in fila, tra Italia ed Europa, poi rapidamente vanificate dalla Fiorentina:

"Era già successo, una sola volta in questa assurda stagione, ma i viola avevano già vinto tre partite di fila. Problemi risolti? Manco per idea. Dopo la vittoria nel derby, la Fiorentina ha perso in casa (anzi, è stata umiliata in casa rischiando una folle eliminazione dalla Conference) dallo Jagiellonia col 4-2 per i polacchi, il lunedì successivo è andata a Udine ma non si è presentata in campo e ha preso tre gol. Ritonfa nei casini. E’ questo precedente che ci spinge oggi a suggerire calma, molta calma, a tutto l’ambiente viola. Ci sta che una parte dei tifosi si stia finalmente scaldando e punti decisa su Lipsia, dove si giocherà la finale di Conference League.

Poi però c’è una parte esterna che, usando la mente e non la pancia, deve mantenere equilibrio, altrimenti si torna al punto di partenza. Oggi la Fiorentina sta meglio di un mese fa, sembra più sicura di se stessa, perfino un pochino più tranquilla, ha vinto le due partite col Rakow in rimonta quando fino a poco tempo fa le rimonte subite erano la causa principale del male viola. Ha ritrovato Kean, ha un terzino-ala come Parisi che sta volando, ha Fagioli che sta mantenendo un rendimento eccellente, non può riperdersi proprio adesso. Per questo, calma, equilibrio e saggezza".