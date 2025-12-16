L’ex difensore viola Luciano Zauri, oggi allenatore del Campobasso, ha parlato a news.superscommesse.it affrontando da vicino la drammatica situazione della Fiorentina, ultima in classifica e senza vittorie a dicembre inoltrato.

‘Non è bello venire fischiati, ma…’

“C'è grande dispiacere per una piazza a cui sono molto affezionato che vedo in grande difficoltà. Sicuramente nessuno si aspettava una situazione del genere, si parla già di "ultima spiaggia": io credo che ci siano pochi consigli da dare, se non quello di compattare l'ambiente in modo forte e deciso. Bisogna riuscire a fare questo, anche se non è facile perché i tifosi sono fiorentini sono esigenti: nelle difficoltà, poi, i giocatori dovranno dare il massimo. Da addetto ai lavori, riconosco che è molto bello quando i tifosi della tua squadra ti supportano al massimo: non è bello venire fischiati, anche se in questo momento ci sta".

‘Alla Fiorentina possono far bene facce nuove’

"Nessuno vuole che la Fiorentina retroceda, quindi tutti devono remare dalla stessa parte, tifosi compresi. Io credo che forse qualche faccia nuova, più "pulita", non possa che fare bene alla Fiorentina. Nelle difficoltà, i giocatori a volte tendono a nascondersi, a rischiare una giocata in meno, quindi qualche giocatore nuovo li aiuterebbe anche a togliersi qualche paura. In ogni caso, quelli che sono a Firenze dovranno dare di più”.