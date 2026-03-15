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I convocati ufficiali della Fiorentina: Vanoli ritrova il proprio bomber, ma perde un elemento in difesa

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ha diramato la propria lista dei convocati per la partita contro la Cremonese. Dopo settimane di assenza a causa di un problema alla tibia torna con la squadra l'attaccante viola Moise Kean. 

Assenze e rientri

Non solo buone notizie però dalla lista pubblicata dalla squadra viola. Il giovane terzino Niccolò Fortini, uscito malconcio dalla sfida di Conference contro il Rakow, non sarà della partita. Torna invece fra i convocati dopo l'assenza in Europa a causa della squalifica il difensore centrale Marin Pongracic. 

La lista dei convocati

La lista dei convocati viola per la partita contro la Cremonese:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

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