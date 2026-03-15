I convocati ufficiali della Fiorentina: Vanoli ritrova il proprio bomber, ma perde un elemento in difesa
La Fiorentina ha diramato la propria lista dei convocati per la partita contro la Cremonese. Dopo settimane di assenza a causa di un problema alla tibia torna con la squadra l'attaccante viola Moise Kean.
Assenze e rientri
Non solo buone notizie però dalla lista pubblicata dalla squadra viola. Il giovane terzino Niccolò Fortini, uscito malconcio dalla sfida di Conference contro il Rakow, non sarà della partita. Torna invece fra i convocati dopo l'assenza in Europa a causa della squalifica il difensore centrale Marin Pongracic.
La lista dei convocati
La lista dei convocati viola per la partita contro la Cremonese:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele