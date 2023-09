A Udine si leccano le ferite. Nehuen Perez: "Contro la Fiorentina dovevamo vincere. Non ricordo un match con così tante occasioni per noi"

In vista del turno infrasettimanale, il difensore dell'Udinese Nehuen Perez è tornato a parlare a TV12 anche della prestazione dei friulani contro la Fiorentina nella sconfitta interna per 0-2. Queste le sue parole:

“Siamo molto arrabbiati per aver perso. Abbiamo fatto una grande prestazione, eppure abbiamo perso. Ma abbiamo fiducia che, continuando a giocare così, la vittoria arriverà. In campo sentivamo che avremmo potuto vincere. Avremmo dovuto farlo. Non ricordo una partita in cui abbiamo avuto tante occasioni. Anche noi, come i tifosi, vogliamo vincere sempre. Quando perdiamo nessuno è contento e si vede. Adesso però è il momento di restare uniti e continuare a lavorare tutti insieme, sia come squadra che col supporto dei sostenitori”.

