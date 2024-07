De Zerbi cerca Castrovilli e racconta la scelta Marsiglia: "Contattato da squadre importanti, ma senza trovare accordo"

Roberto De Zerbi, dopo l'esperienza al Brighton, è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. In questi giorni, sembra essere concreto l'interesse del club francese per l'ormai ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, a cui è scaduto il contratto.

“Contatti con club importanti, ma…”

Intanto, il tecnico ha parlato a Footmercato in riferimento al suo approdo in Ligue 1, dopo le tante voci che lo hanno accompagnato per mesi: “Ho avuto contatti con tanti club, anche molto importanti, ma non è stato trovato l'accordo per vari motivi. Sinceramente, se non fossi riuscito a trovare un'avventura stimolante mi sarei fermato per un anno. Ma Marsiglia mi ha sempre affascinato, è piena di tifosi appassionati un po' come me”.