L'episodio nel secondo tempo che è valso l'applauso del Franchi a... Spalletti

Non solo Vlahovic: ieri il pubblico del Franchi, durante Fiorentina-Juventus, ne ha avute per tutti. Ma se Spalletti è intervenuto a difesa del serbo, vittima dei soliti tristi epiteti razzisti, c'è un altro calciatore della Juventus che è invece stato ripreso dal suo allenatore.

L'episodio nel secondo tempo

Il siparietto è avvenuto nel secondo tempo, quando Spalletti ha mandato a scaldarsi Zhegrova, sinora impiegato pochissimo nelle rotazioni dei due allenatori sedutisi sulla panchina bianconera. Ebbene, anche lui è stato ‘punzecchiato’ dai tifosi della Fiorentina, rispondendo in maniera stizzita: è lì, che l'allenatore di Certaldo è intervenuto, zittendolo e uscendo dalla sua area tecnica.

Gli applausi del Franchi

A questa scena hanno fatto seguito, come detto, gli applausi del parterre di tribuna verso Spalletti, che da uomo di calcio si è accorto della situazione spiacevole ed è stato bravo a tamponarla subito.