Scelta di cuore per Piccoli: svelato il suo "nuovo" numero di maglia

Non ha fatto a tempo a firmare con la Fiorentina che Roberto Piccoli aveva già scelto il suo “nuovo” numero di maglia. Nuovo poco, in realtà, dato che l'ex Cagliari è tornato alle vecchie, care abitudini.

Una scelta di cuore

Il nuovo attaccante della Fiorentina, ufficializzato dal club gigliato da pochissimi minuti, ha svelato anche il suo numero di maglia. Sarà il 91, lo stesso che lo accompagna oramai da diverse stagioni. Lo ha indossato infatti già a Spezia, a Empoli, a Lecce e infine anche a Cagliari.

Ma il suo debutto dovrà attendere

Il classe 2001, tuttavia, non potrà vestire di viola fino alla seconda giornata di campionato. Infatti, non essendo ancora presente in lista UEFA, non sarà disponibile per il ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya.