Sarri vince il derby toscano con Allegri e la Lazio elimina il Milan dalla Coppa Italia
E' bastato un gol di Zaccagni ad una decina di minuti dal termine alla Lazio per avere la meglio sul Milan agli ottavi di Coppa Italia: la rete del capitano laziale è arrivata all'80', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con un colpo di testa.
La Lazio di Sarri elimina così il Milan di Allegri in una sorta di derby toscano delle panchine e al prossimo turno ci sarà lo scontro con il Bologna di Italiano: parliamo del lato opposto di tabellone rispetto a quello occupato dalla Fiorentina, che entrerà in scena a fine gennaio con il Como.
