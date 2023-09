Quando si parla di Giancarlo Antognoni c'è solo da alzarsi in piedi per la sua storia e per la fedeltà dimostrata alla Fiorentina. Un comportamento il suo esemplare che gli ha fatto guadagnare la stima e l'amore da parte dei sostenitori viola.

“Ho sempre collaborato con i tifosi - ha detto Antognoni a Radio Bruno - perché senza di loro non sarei nulla. Ho sempre avuto rispetto per loro, come loro lo hanno avuto per me. Io ho deciso di rimanere a Firenze, una scelta che mi premia tutt'oggi. Ho smesso, ma sembra che giochi ancora visto l'affetto della città. Ho seminato bene e adesso raccolgo”.