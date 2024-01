Un nome tanto vicino alla Fiorentina in estate, ma stavolta l'ipotesi è congelata. Dia-Nzola è uno scambio improbabile

Il nome di Boulayé Dia è da tempo accostato alla Fiorentina, fin da quest'estate, dove le parti sono state vicinissime a chiudere il passaggio dell'attaccante senegalese in viola. Un affare, tuttavia, che non si è mai concretizzato, ma che si è ripresentato a gennaio. Ma è un'ipotesi impraticabile, almeno in questo mese, sottoforma di scambio con Nzola.

No allo scambio Dia-Nzola

Sono pochissimi i giorni al gong e le intenzioni di M'bala Nzola sono chiare, ovvero rimanere a Firenze. Inoltre mancherebbe anche un principio di accordo tra i club. La suggestione è già congelata. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.