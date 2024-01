Nzola non vuole lasciare la Fiorentina e non apre al possibile trasferimento alla Salernitana: così è difficile arrivare a Dia

Non sembrano esserci grossi margini di manovra per Fiorentina e Salernitana per imbastire il tanto chiacchierato scambio di attaccanti tra Nzola e Dia.

Uno scambio difficile: ecco perché

Alla base dei problemi c'è la volontà dell'angolano di voler rimanere a Firenze per giocarsi fino all'ultimo le carte alla corte di Vincenzo Italiano. La stessa Salernitana, infine, non sarebbe convinta di lasciare andare adesso Dia e così lo scambio tra i due appare oggi molto improbabile.

Empoli destinazione last minute?

La priorità della Fiorentina è l'esterno d'attacco e il mercato è agli sgoccioli. Difficile che i viola possano forzare la mano per un attaccante centrale, ma nel caso, Empoli potrebbe essere una destinazione last minute per Nzola. Lo riporta il Corriere dello Sport.