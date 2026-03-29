Piñones-Arce: "Dobbiamo credere in quello che abbiamo preparato e andare con la mentalità giusta per ribaltarla"

Pablo Piñones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha presentato così la sfida delle sue ragazze contro la Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il commento di Piñones-Arce

“La cosa più importante è crederci, credere in quello che abbiamo preparato, e andare con la mentalità giusta per ribaltare il risultato. Sappiamo già le condizioni iniziali, partiamo sotto di due gol, e noi dobbiamo solo andare, crederci e farlo dal primo minuto. Dobbiamo pensare a ciò che vogliamo fare noi, perché loro inizieranno sicuramente coi motori accesi”.