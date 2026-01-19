La Fiorentina sembra essere vicina a chiudere il quarto acquisto di questo primo calciomercato dell'era Paratici. Si tratta del centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian, che proprio ieri ha segnato alla squadra viola.

Trattativa in chiusura

Secondo il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando la trattativa fra Fiorentina e Bologna, dopo che nei giorni scorsi era arrivato l'ok del calciatore, sarebbe in chiusura. Fabbian come gli altri tre acquisti invernali, arriva a Firenze in prestito con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza viola. L'operazione però non sarebbe conclusa qui, un altro centrocampista viola è pronto a fare il percorso inverso.

Percorso inverso

Lo svizzero Simon Sohm, arrivato in riva all'Arno questa estate per 16 milioni, è già pronto a salutare il capoluogo toscano in direzione Bologna. Anche per lui si tratterebbe di un prestito, ma stavolta con il diritto di riscatto per i rossoblù