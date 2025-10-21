Trevisani: "Fiorentina? L'unica volta che Ranieri non aveva simulato..."
Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione della Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. Ormai l'opinione del telecronista sui tifosi viola è nota, ma andiamo a leggere le sue ultime dichiarazioni (da Cronache di Spogliatoio):
“Non è mai rigore”
“Quello di Parisi non è un rigore da Var. Questa tecnologia è nata per uno scopo diverso, ovvero per dirimere questioni gigantesche… un calcio in bocca, una pedata nelle palle… Roba mega galattica insomma”.
“L'unica volta in cui Ranieri non aveva simulato…”
“Fra l'altro, a riguardare bene l'azione, c'è Gimenez che scalcia tre volte. E forse è l'unica occasione in cui Ranieri non ha manco simulato… La cosa più evidente è stata lo scalcio di Gimenez e Abisso al Var non l'ha fatta nemmeno rivedere a Marinelli”.
💬 Commenti