I centrali monitorati dalla Fiorentina. Il vantaggio che hanno di conoscere già il campionato italiano

Il mercato invernale si avvicina a grandi passi e le società di Serie A hanno già cominciato a muoversi in questo senso. Compresa la Fiorentina ovviamente.

La situazione sulla destra

Intanto c'è da capire cosa intenderà fare la società nel ruolo di terzino destro dove Kayode c'è e ci sarà per questa stagione, ma Dodo dovrà portare avanti la propria riabilitazione per qualche mese. Inoltre Pierozzi non sembra dare sufficienti garanzie nel ruolo.

Centrali monitorati

Ma anche al centro della difesa potrebbero esserci dei movimenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vengono monitorati i profili di Arthur Theate, belga classe 2000 e Jakub Kiwior, adesso all’Arsenal.

Il vantaggio di Kiwior e Theate

Entrambi conoscono il nostro calcio. Il primo ha rinnovato con il Rennes, ma è stato al Bologna e avrebbe voglia di rimettersi alla prova in Serie A. Il secondo è stato allo Spezia dall’agosto del 2021 al gennaio 2023, prima di andare in Premier League dove tuttavia sta giocando con il contagocce: quattro presenze per 182 minuti.