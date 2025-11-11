Durante la trasmissione in diretta streaming “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista Riccardo Trevisani, intervenendo sull'arrivo alla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Le parole di Trevisani

“Spero che Vanoli non continui sulla linea tracciata da Pioli. In attacco ci faccia vedere Kean con Piccoli o Dzeko e non con Gudmundsson e Fazzini.Giocano tutti con due punte, non si sa perché la Fiorentina deve giocare con il trequartista. Vanoli ha fatto bene a criticare la parte atletica perché la Fiorentina cala sempre nel finale”.

La partita contro il Genoa

"Contro il Genoa una minima reazione d'orgoglio l'ho vista. Almeno si è provato a giocare a calcio. La Fiorentina di Vanoli è già più squadra di quanto lo sia mai stata con Pioli. Niente toglie che sarà una stagione lacrime e sangue. Uscirà dalla zona retrocessione ma non farà 50 punti".