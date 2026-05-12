L'ex allenatore che collaborò con Farioli: "Ci sono poche squadre in Italia che lo possono prendere. La Fiorentina..."

L'ex allenatore della Fortis Juventus Vitaliano Bonuccelli, che aveva nello staff anche Francesco Farioli, ha parlato a tuttomercatoweb.com, intervenendo sulla possibilità che l'allenatore fresco vincitore del campionato portoghese con il Porto possa approdare in Serie A. Il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina.

Sulle possibili pretendenti

“Quante squadre ci sono che possono pensare di prenderlo da noi? Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma: il target è quello. Ha vinto un campionato con il Porto, non so quali ambizioni possa avere ora". Nella sua lista non c'è la Fiorentina.

Sui giovani

"In Italia ancora non gode di quella stima che accompagna altri tecnici considerati di alto livello qui, come sempre si fa in Italia con i giovani, vale anche per i calciatori”.