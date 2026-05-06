Biasin: "Sarri è il primo nella lista di De Laurentiis: ritorno al Napoli non impossibile. Farioli..."

Il giornalista Fabrizio Biasin, su Tuttomercatoweb.com, ha analizzato la situazione di alcuni allenatori che interessano anche alla Fiorentina. Parte da Maurizio Sarri: “Napoli pensa al cambio o almeno così pare: fuori Conte, dentro... Sarri. A quanto risulta, il tecnico della Lazio sarebbe il primo nella lista di De Laurentiis se il programmato incontro tra il patron e l'attuale allenatore dovesse terminare con una fumata nera”.

“Sarri-Napoli non è impossibile. Ed è già una notizia”

“Ecco, come andrà questo incontro? Difficile immaginarlo, ma la sensazione è che Conte confermerà di voler restare alle sue condizioni (un altro mercato importante) e il patron gli farà notare che, forse, è giunta l'ora di fare un po' di player trading. Morale: la via della separazione è più probabile rispetto a quella della prosecuzione insieme, soprattutto se si pensa ai danni collaterali di quest'anno - da Lucca a Lang fino a Beukema - decine e decine di milioni investiti per accontentare a tutti i costi il tecnico senza badare alla logica. Tornerà Sarri? Non c'è alcuna certezza, ma già il fatto che la cosa non sia impossibile... è una notizia”.

“Farioli è un altro fenomeno. Cade l'ultima linea dei detrattori”

Su Farioli: “Un altro fenomeno. Crolla anche l'ultima linea di difesa dietro cui si arroccavano i suoi detrattori: all'età di 37 anni ha già vinto un campionato nazionale di alto livello. Per ciò che ha fatto negli ultimi tre anni con Nizza, Ajax e Porto stiamo (già) parlando di uno dei dieci migliori allenatori d'Europa. Prende il Nizza nono e lo porta in Europa. Prende l'Ajax peggiore degli ultimi anni e lo porta a un punto dal PSV (oggi una corazzata in Olanda). Prende il Porto e domina il campionato. La carta d'identità è un limite solo per chi ce li ha, i limiti”.