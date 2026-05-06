"Sarri ha lasciato qualcosa d'incompiuto a Napoli: un suo ritorno sarebbe romantico e i presupposti non mancherebbero..."

Grosso la pista più concreta, Sarri il sogno. Sono questi i due nomi che circolano in orbita Fiorentina, nell'ottica di un cambio in panchina per la prossima stagione. Dei due tecnici, attualmente in forza a Sassuolo e Lazio, ha parlato a TWM l'ex calciatore del Napoli Francesco Montervino:

“Un ritorno di Sarri sarebbe romantico”

“Il ritorno di Sarri al Napoli - ha detto - sarebbe romantico, è l'allenatore che è rimasto nella storia per aver dato alla squadra il miglior gioco. Non ha vinto, e quindi è come se tornasse per completare qualcosa d'incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza e la squadra ha delle qualità che possono convincerlo. Su Grosso dico che potrebbe essere interessante, è una nuova leva che può fare bene”.