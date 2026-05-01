Vitale: "Se la Fiorentina avesse davvero cercato Sarri, lui sarebbe lì. Resta l'ideale per Firenze"

Tra i candidati per la panchina della Fiorentina, c'è anche l'opzione Maurizio Sarri, anche se molto complicata. In merito ha parlato l'ex dirigente, tra le altre, dell'Empoli Pino Vitale a Radio Tutto Napoli: “Indubbiamente è uno dei migliori in questo momento sulla piazza, ha già fatto benissimo a Napoli. Se fossi stato nella Fiorentina, l’anno scorso, l'avrei preso senza pensarci: è un allenatore che ti costruisce già la squadra. Non c’è bisogno che dica quello che ha fatto a Napoli”.

“Se la Fiorentina avesse cercato davvero Sarri…”

E aggiunge: “Se la Fiorentina lo avesse cercato davvero, lui sarebbe andato lì. E sarebbe stato l’allenatore ideale per i viola, perché gli avrebbero fatto fare la squadra scegliendo i giocatori e facendo giocare bene. Invece alla Lazio è rimasto un anno in una situazione difficile: non è stato fatto mercato e a gennaio sono stati venduti giocatori senza acquisti. Eppure ha fatto i salti mortali ed è riuscito comunque ad arrivare in finale di Coppa Italia”.

“Sarebbe l'ideale per Firenze. Lontano dai vertici? Perché è scomodo”

“Sarri è stato lontano dal vertice perché è un allenatore scomodo, nel senso che dice le cose come stanno, non è un ‘signorsì’. Napoli? Non so che rapporti siano rimasti con De Laurentiis, ma se andasse via Conte… Lui è uno della squadra, in campo si vede subito la sua impronta”.