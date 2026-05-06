"La Fiorentina non può ripartire da Vanoli per essere grande. Sarri? Già un anno e mezzo in ritardo"

La Fiorentina sta decidendo il proprio futuro, a partire dalla panchina. Si valuta la posizione di Paolo Vanoli, che in queste settimane conoscerà la sua situazione in base all'eventuale conferma. Ne parla a Lady Radio il tecnico Sandro Pochesci, che non sarebbe propriamente d'accordo sulla sua permanenza.

“Non puoi ripartire con Vanoli se…”

“Dipende da cosa vuole fare la Fiorentina. Se vuole costruire qualcosa di grande, non può ripartire con Vanoli in panchina. Serve un grande allenatore. Quello è Sarri. E la Fiorentina è già in ritardo di un anno e mezzo su di lui”.

“Firenze è una grande piazza. Servono grandi allenatori, dei vincenti”

“Gli allenatori giusti per la Fiorentina sono di quel tipo lì: Sarri in primis, ma anche Spalletti. Serve un vincente, una persona con il giusto carisma a cui dare il tempo di costruire qualcosa. Firenze è una piazza come Roma, è un grande ambiente e la classe dirigente della società è mancata in questo”.