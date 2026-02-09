La moglie di Solomon: "Manor mi ha fatto emozionare, ho pianto come una matta"
Manor Solomon con la moglie Dana
Dopo aver realizzato la rete contro il Torino, l'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, ha esultato portandosi il pollice alla bocca e mettendosi un pallone sotto la maglia. Questo per ricordare la gravidanza che è quasi giunta al proprio termine, della moglie, Dana Voshtsina.
“Mi ha fatto emozionare, ho pianto tantissimo”
Un fatto questo che ha finito per far commuovere la compagna: “Questa esultanza mi ha emozionata tantissimo - ha fatto sapere la Voshtsina - ti amo Manor. Ho pianto come una matta a lungo”.
Primo gol
Solomon contro il Torino ha trovato contemporaneamente il suo primo gol nella Serie A italiana e il suo primo centro in maglia viola.
💬 Commenti