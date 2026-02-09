La moglie di Solomon: "Manor mi ha fatto emozionare, ho pianto come una matta"

Dopo aver realizzato la rete contro il Torino, l'attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, ha esultato portandosi il pollice alla bocca e mettendosi un pallone sotto la maglia. Questo per ricordare la gravidanza che è quasi giunta al proprio termine, della moglie, Dana Voshtsina.

“Mi ha fatto emozionare, ho pianto tantissimo”

Un fatto questo che ha finito per far commuovere la compagna: “Questa esultanza mi ha emozionata tantissimo - ha fatto sapere la Voshtsina - ti amo Manor. Ho pianto come una matta a lungo”.

Primo gol

Solomon contro il Torino ha trovato contemporaneamente il suo primo gol nella Serie A italiana e il suo primo centro in maglia viola.