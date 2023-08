Il tentato golpe della Roma ai danni della Fiorentina si è trasformato in...autogolpe

Roma sotto accusa per il mercato che sta facendo, soprattutto per il fatto di non avere attaccanti a disposizione se non Belotti.

Sul Corriere dello Sport viene fatto anche un passo indietro e si sottolinea come il tentato golpe in extremis per Beltran, che era già promesso alla Fiorentina, si è rivelato un autogolpe.

Pinto, il direttore sportivo giallorosso, non era in grado di superare l’offerta fatta da Commisso (25 milioni), ma ha ugualmente provato a prenderlo con tutte le conseguenze del caso (leggasi figuraccia).