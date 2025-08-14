Lucchesi: "Il mercato sta rivoluzionando nuovamente la Fiorentina, ma il club ora può permettersi operazioni ambiziose"

L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato viola: "È l’ennesima rivoluzione. La società si sta muovendo bene, con anticipo e operazioni mirate. Adesso il mercato stagna, ma è la fase in cui le squadre si guardano attorno. Tutto si sbloccherà a partire dalla prossima settimana”.

Su Beltran

“La Fiorentina deve aspettare e trovare la sistemazione giusta per il ragazzo qualora si trovassero le condizioni per cederlo. Anche se volessi acquistare, dall’altra parte serve una società che voglia cedere”.

Infine sul vice Kean

“La Fiorentina può permettersi di fare operazioni ambiziose come Piccoli e Ioannidis poiché ad oggi è coperta in attacco. Qualcosa arriva sempre quando si lavora così bene”.