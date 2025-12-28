Una dirigenza incapace di decidere e che se ne lava le mani. Cosa deve fare in più Vanoli per meritare l'esonero?

Arrivato con la nomea del sergente di ferro, si è presto dimostrato incapace al difficile compito che la Fiorentina gli aveva affidato. La squadra, sotto la gestione di Vanoli, non è migliorata in niente rispetto al periodo pioliano e la situazione di classifica peggiora di settimana in settimana.

L'esperianza di Vanoli sulla panchina viola

L'esperienza di Paolo Vanoli sulla panchina gigliata è senz'altro negativa. Nessun accorgimento tattico significativo, nessuna svolta grazie alla tanto decantata preparazione fatta rifare appena arrivato al Viola Park. Nemmeno la grinta che tutti gli riconoscono è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi. Le prestazioni della squadra sono a tratti imbarazzanti e la posizione in classifica si fa sempre più disperata. Come se non bastasse i problemi nello spogliatoio e la poca amalgama sembrano persistere, tanto che si rincorrono le voci di diverse richieste di cessione già a gennaio.

Un addio, ancora una volta, rimandato

Al di sopra di tutto questo caos, certamente non causato dal solo Vanoli, sta la dirigenza della Fiorentina, che in questo momento si traduce nel duo Ferrari-Goretti. Nonostante la serie di prestazioni inguardabili e un atteggiamento della squadra a dir poco irritante, i due hanno deciso ancora una volta di confermare Vanoli. Alla maniere di Ponzio Pilato, Goretti e Ferrari, hanno deciso di rinviare la decisione al dirigente in pectore Paratici. Intanto però la squadra si prepara ad un'altra sfida salvezza contro la Cremonese, sempre con il tecnico ex Torino in panchina.