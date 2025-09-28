La Nazione: bivio Pisa, è l'ora della scossa per Pioli
Uscita in edicola questa mattina, La Nazione - nel suo inserto sportivo - pone in sottofondo la gara della Fiorentina. Al centro della prima pagine del QS infatti c'è giustamente la nazionale maschile di pallavolo, che oggi alle 12:30 può vincere l'oro contro la Bulgaria. Ad ogni modo, il titolo della prima pagina sulla Viola è il seguente: “Kean più Gud. Fiorentina, derby da vincere”.
Bivio a Pisa
Alla pagina numero 5 dell'inserto sportivo, si legge: “Bivio Pisa, tra paura e riscatto”, con sottotitolo: “Viola, è la domenica dell'orgoglio. Ma c'è da vincere un derby". A pag. 6 il focus si sposta sull'assetto tattico: “Gud per aiutare Moise. E in difesa è l'ora di Marì”.
Scossa?
Infine, a pagina 7 si parla della “sfida delle panchine”. “Pioli, è l'ora della scossa. Gilardino: ‘Ora testa e cuore’”.