Si avvicina l'ultima sfida della fase campionato di Conference League per la Fiorentina e per le altre 35 squadre che fanno parte del tabellone del torneo UEFA. La squadra viola sarà impegnata in Portogallo a Guimarães, dove ad attenderla ci saranno i bianconeri del Vitoria, al momento secondi in classifica a 13 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla Fiorentina, terza in virtù della differenza reti.

Terzo e ultimo sorteggio

E con l'avvicinarsi della conclusione di questa prima parte della fase finale di Conference League, si avvicina anche il terzo (per i viola) e ultimo sorteggio che si terrà il 20 dicembre a Nyon, il giorno dopo il termine della nuovissima fase campionato, che quest'anno ha rivoluzionato le tre competizioni UEFA. Dall'urna di Nyon sarà sorteggiato il tabellone che accompagnerà le squadre fino alla finale di Breslavia.

Come saranno divise le squadre?

Ma facciamo un passo alla volta. Intanto ricapitoliamo come funzionerà il tutto dopo questa prima fase. Dalla classifica generale della Conference, che sarà stilata in base ai punti fatti, usciranno le 8 squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale (dal 1° all'8° posto) e altre 16 squadre che, invece, dovranno prima passare attraverso il play-off (dal 9° al 24° posto). Le restanti squadre saranno eliminate.

Come funziona il sorteggio?

Per prima cosa, a Nyon verranno divise squadre teste di serie e squadre non teste di serie e verranno accoppiate secondo le posizioni in classifica. Partendo dal primo sorteggio, quello dunque dei play-off: le squadre teste di serie saranno le classificate dalla 9a alla 16a posizione, mentre le non teste di serie dalla 17a alla 24a posizione. Saranno dunque accoppiate la squadra arrivata nona con quella arrivata decima, undicesima con dodicesima e via dicendo. Le squadre delle coppie teste di serie (contornate di verde nello schema) sfideranno una squadra presente in una coppia non testa di serie (contornate nere nello schema) secondo l'ordine spiegato qua sotto. Ovviamente le squadre accoppiate finiranno in parti opposte del tabellone.

Stessa cosa vale per le prime otto che saranno già qualificate agli ottavi (colorate di verde nello schema): la prima classificata sarà accoppiata con la seconda e finiranno in parti opposte del tabellone, così come terza e quarta, quinta e sesta, settima e ottava.

Dove sarà la Fiorentina? Con chi giocherà?

Tutto molto presto per dirlo, perché le molte sfide e le tantissime combinazioni dei risultati potrebbero cambiare la classifica in modi diversi. La squadra viola è già certa di essere tra le prime 24 e dunque di accedere almeno ai play-off, ma un pareggio in Portogallo dovrebbe garantire l'ingresso tra le prime otto e saltare così i “sedicesimi” in programma 13 e 20 febbraio. Per fare un esempio calzante, però, si può dire questo: con il Chelsea che con tutta probabilità avviverà prima in classifica (ai Blues basta un pareggio contro lo Shamrock), l'unico modo che la Fiorentina ha per evitare con certezza la squadra di Londra prima della finale è arrivare seconda in classifica e dunque finire nella parte opposta di tabellone (e dunque vincere contro il Vitoria sperando in una peggiore differenza reti del Legia Varsavia nel caso vincessero anche i polacchi, che al momento sono a una rete di differenza dai viola). Qualsiasi altra posizione in classifica è a rischio, con l'urna che deciderà le sorti e il cammino che dovranno fare le 24 classificate.

Chi si è già qualificato?

Finito lo spiegone, riassumiamo le squadre che al momento hanno la certezza di essere qualificate tra le prime 24 del torneo: Chelsea*, APOEL, Cercle Brugge, Copenhagen, Djurgården, Fiorentina, Gent, Heidenheim, Jagiellonia, Legia Warszawa, Lugano, Olimpija, Pafos, Shamrock Rovers, SK Rapid, Vitória SC

*già qualificata agli ottavi in quanto matematicamente tra le prime 8

Infine, Larne e Petrocub sono già certe di essere fuori dal torneo.