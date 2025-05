Come si affronta la Roma con la difesa dimezzata? Le ipotesi in mano a Palladino per una Fiorentina da re-interpretare

Alle ore 18, allo stadio Olimpico, la Fiorentina affronterà una Roma in un ottimo stato di forma. Per la squadra di Palladino è forse la partita più importante del campionato, di fronte alla possibilità di lottare ancora per un piazzamento europeo. C'è un problema: le assenze. Oltre a Cataldi a centrocampo, le lacune principali riguardano la difesa. In particolare, Dodô non ha ancora recuperato dall'intervento per appendicite e capitan Ranieri è squalificato.

Come sistemare la difesa: pochi dubbi, non si cambia pelle

Come affrontare una delle migliori squadre del campionato con tali assenze in difesa? L'indicazione chiara arriva da parte del modulo: Palladino non sembra voler smembrare l'identità della Fiorentina costruita con il 3-5-2, che salvo sorprese rimarrà il sistema di partenza anche all'Olimpico. Per quanto riguarda la linea a tre, dunque, è presto fatta: accanto a Pongracic e a Pablo Marí andrà Comuzzo, pronto a firmare un nuovo contratto in viola fino al 2030.

Folorunsho chiamato sulla fascia destra. E dall'altra parte?

E per sostituire Dodô? Da Folorunsho a Parisi, Palladino si è giocato molteplici carte per offrire una soluzione all'assenza del terzino brasiliano. L'ipotesi più probabile per questo pomeriggio è la scelta di Michael Folorunsho sulla destra a tutta fascia; ciò consente anche l'alternanza tra Parisi e Gosens, con quest'ultimo che potrebbe aver bisogno di un po' di riposo.