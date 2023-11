La capolista della Serie A si guadagna l'accesso agli ottavi di Champions League. Nella stessa serata, Amrabat subisce una sconfitta umiliante

Vince anche in Champions League l'Inter. La formazione allenata da Simone Inzaghi ha trovato il successo anche in Austria, sul campo del Salisburgo.

È bastato un gol di Lautaro Martinez ai nerazzurri per prendersi tre punti e il passaggio del turno, nel girone che comprende anche il Benfica di Cabral.

Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, si segnala una partita assurda: Copenhagen-Manchester United. Protagonista in negativo il solito Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è entrato nel secondo tempo sul punteggio di 2-2 ma con i suoi in inferiorità numerica. Gli inglesi hanno segnato il 3-2 su rigore, ma poi Lerager e Roony hanno ribaltato clamorosamente il risultato, tanto che alla fine i danesi hanno vinto per 4-3. Ennesima prova insufficiente e insoddisfacente per il marocchino. Entrato per mantenere il pareggio… non ha dato i frutti sperati a ten Hag, che adesso rischia di saltare.