La prima vittoria della Fiorentina in campionato è arrivata lo scorso 22 settembre, contro la Lazio, con un rigore trasformato da Gudmundsson al novantesimo. Sulla gara è tornato il terzino biancoceleste Nuno Tavares, in conferenza stampa: “Domani in Europa League non è un test, abbiamo già fatto cose importanti. La Lazio ha vinto contro il Torino primo e giocato bene contro il Milan e anche contro la Fiorentina, anche se poi abbiamo perso. Sbagliando alcuni dettagli decisivi”.

“Più facile giocare contro chi lotta per vincere sempre”

E aggiunge: “In realtà è difficile approcciare squadre chiuse. Quando giochi contro squadre che lottano per il titolo, che giocano per vincere, ti esalti e giochi meglio”.