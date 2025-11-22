L'ultimo posto mette da parte perfino fischi e cori: in Fiesole scatta la tregua. Ma prima il corteo contro la Questura

Le scene della squadra viola inerme e sconsolata al cospetto dei tifosi viola, al termine di partite perse o malamente pareggiate le conosciamo fin troppo bene e sono una costante allucinante dell'attuale stagione. I calciatori della Fiorentina però potranno beneficiare di una tregua, almeno per il clima che li accoglierà prima dell'inizio del match con la Juve: niente fischi o cori di contestazione, ci mancherebbe altro, qualche sconto sui primi mugugni e incitamento dei vecchi tempi, pur con lo stadio a metà.

La priorità è schiodarsi dall'ultimo posto in classifica e lo è non solo per la squadra di Vanoli. In Fiesole insomma scatterà una tregua, destinata ad accompagnare la Fiorentina almeno per i 90 minuti, a patto che si chiudano quantomeno con una prestazione degna. Prima delle 18 però, anzi già dalle 12.30, appuntamento in Piazza della Libertà: nel mirino del corteo-protesta non ci sono la società o i giocatori ma la Questura, rea di aver impedito la classica coreografia agli ultras gigliati. Il secondo episodio dopo la semifinale di Conference con il Betis.