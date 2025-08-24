Il direttore di TuttoMercatoWeb Niccolò Ceccarini ha appena rivelato un'importante novità circa il mercato in uscita della Fiorentina. Da giorni il club viola aspettava una risposta definitiva di Beltran al Cska Mosca, che aveva già raggiunto un accordo economico con la Fiorentina.

Secondo Ceccarini, l'argentino avrebbe rifiutato anche la destinazione russa: “Beltran ha deciso di non prendere in considerazione l'offerta del Cska”. L'attaccante classe 2001 rimane dunque un esubero in casa viola in attesa di un'offerta che vada bene sia al club che al giocatore.