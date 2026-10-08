Un centrocampista dell'Inter torna acciaccato dalla sua Nazionale: Chivu dovrà fare a meno per un mese. Contro la Fiorentina...

Arrivano brutte notizie per il tecnico dell’Inter Cristian Chivu: C’è un giocatore che è tornato acciaccato dagli impegni con la propria nazionale. A due giorni dal match di campionato contro il Parma è ufficialmente costretto a fermarsi il centrocampista ex Liverpool Curtis Jones. Il centrocampista si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore dovrà stare fermo un mese.

Chivu perde un centrocampista per un mese

Se non è iniziata benissimo, diciamo che l’avventura del centrocampista non continua al meglio. Curtis Jones salterà quindi tra le sei e le sette partite: l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per il match contro il Como, in programma l'8 novembre. Nel gruppo di partite che l’inglese sarà costretto a saltare c’è anche quella di domenica 25 ottobre contro la Fiorentina di Paolo Vanoli

"Tempi e durata dell'infortunio: i dettagli sul rientro del centrocampista"

A comunicare il tutto è stata lo stesso club nerazzurro con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".